Два безработных жителя Карелии выплатили долг в 250 тысяч рублей после запрета выезда за границу

В Питкярантском районе два местных жителя накопили долги за коммунальные платежи в размере 146 тысяч рублей и 110 тысяч рублей, сообщили в управлении ФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Питкярантскому району на исполнение поступили документы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с двух должников в размере более 146 тысяч и соответственно 110 тысяч рублей.

Должники официально не работали, имущества, на которое можно обратить взыскание, не имели, мер к погашению задолженности не предпринимали. Второй должник по указанному адресу не проживал.

После уведомления должников о возбуждении в отношении них исполнительных производств и истечения срока для добровольного исполнения, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о временном ограничении права на выезд граждан за пределы России. Как раз эта принудительная мера и оказалась самой уязвимой и болевой точкой для должников.

Позже выяснилось, что первый должник вынашивал планы и прилагал все усилия для трудоустройства на работу с обязательным выездом за пределы Российской Федерации.

Другой собирался вылететь на отдых в Абхазию.

Задолженность в одночасье была погашена обоими должниками в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.