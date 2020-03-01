Два человека погибли на пожаре в Карелии

Пожар произошел в Кондопожском районе 1 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.06 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 18 человек и 6 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом в поселке Спасская Губа на ул. Советской. В 22.43 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

По информации источника в силовых структурах, на пожаре погибли два человека. Их личности устанавливаются.

Причины, виновные, ущерб также устанавливаются.

Ранее человек погиб на пожаре в Петрозаводске.