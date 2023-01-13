Два человека погибли в смертельной аварии в Петрозаводске

На Ключевой столкнулись две машины — два человека погибли, трое пострадали, включая маленького ребенка.
Глава Минздрава Карелии в своем телеграм-канале сообщил о смертельной аварии, произошедшей в Петрозаводске.
В районе дома № 16 по Вознесенскому шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Предварительно, погибли двое человек — мужчины 1975 и 1990 годов рождения, жители Прионежского района.
Кроме того, три человека пострадали — 32-летний мужчина, 26-летняя девушка и ребенок 2021 года рождения. Ребенка забрали родственники, пострадавшие доставлены в БСМП Петрозаводска.
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