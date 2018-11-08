Два человека попали в больницу после ДТП на трассе "Кола" в Карелии

Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись утром в четверг в Прионежском районе Карелии.

По данным МЧС, 8 ноября в 07.34 пожарно-спасательные подразделения из Петрозаводска и Прионежского района в составе 10 человек 3 единиц техники ликвидировали ДТП с участием двух авто на 420 км трассы "Кола".

Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Как уточнили "Столице на Онего" в экстренных службах, в результате аварии пострадали два человека – взрослый и ребенок. Их отвезли в больницу.