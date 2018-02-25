Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Карелии

Toyota Hilux и Volkswagen столкнулись на трассе "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии.

Авария произошла 24 февраля в 12.50 на 426 км автодороги.

По предварительным данным ГИБДД Карелии, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Hilux. В результате аварии травмы получил 29-летний водитель Volkswagen и 31-летняя пассажирка. Их госпитализировали в лечебное учреждение.