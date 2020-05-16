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Два человека пострадали на пожаре в жилом доме в Петрозаводске

Новости. Происшествия
21:46, 16 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Серьезный пожар произошел в Петрозаводске в жилом доме на улице Ригачина.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу 16 мая в 17:32 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (24 человека, 8 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Ригачина д. 24.

Пожар удалось ликвидировать в 18:19.

Как рассказали в МЧС, в результате пожара повреждена квартира на площади 20 кв. метров, а также 10 кв. метров кровли здания.

Спасены 4 человека, двое из них – травмированы, один госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи, другой будет получать амбулаторное лечение.

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