Два человека пострадали в аварии на дороге под Петрозаводском (ФОТО)

В Прионежском районе дорогу не поделили кроссовер и легковушка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в Прионежском районе на 17 километре автодороги «Петрозаводск–Суоярви». Там столкнулись автомобили Kia Sportage и Daewoo Nexia.

По предварительным данным, 42-летняя водитель кроссовера не предоставила преимущества в движении автомобилю Daewoo. В результате столкновения автоледи и ее 48-летний пассажир были травмированы. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, также в пятницу в Петрозаводске на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит 30-летний мужчина.