Два человека пострадали в автомобиле, вылетевшем в кювет в Карелии

Автомобиль Chery вылетел с дороги в Лахденпохском районе Карелии, пострадали водитель и пассажир.
Об этом сообщили в ГИБДД.
ДТП произошло в пятницу в 16:20 на подъезде к поселку Хийтола.
«По предварительным данным, водитель (30-летний мужчина)… допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадал водитель и его 49-летний пассажир». — говорится в сообщении.
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