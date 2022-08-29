Два человека пострадали в автомобиле, вылетевшем в кювет в Карелии

Автомобиль Chery вылетел с дороги в Лахденпохском районе Карелии, пострадали водитель и пассажир.

Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу в 16:20 на подъезде к поселку Хийтола.

«По предварительным данным, водитель (30-летний мужчина)… допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадал водитель и его 49-летний пассажир». — говорится в сообщении.