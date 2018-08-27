Два человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала"

В Питкярантском районе перевернулся автомобиль, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье в 15.35 на 293 км трассы Санкт-Петербург - Сортавала перевернулся автомобиль.

По предварительным данным, водитель Chevrolet при прохождении левого поворота не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

В результате происшествия пострадал 38-летний водитель и его 31-летний пассажир. Пострадавшие в госпитализации не нуждаются. По факту ДТП проводится проверка.