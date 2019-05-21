Два человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала"

В Приладожье столкнулись две иномарки, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник 20.05 на 155 км федеральной трассы "Сортавала" 74-летний водитель Kia Soul при повороте на перекрестке налево не уступил дорогу Mitsubishi Pajero под управлением 47-летнего водителя, который ехал навстречу.

В ДТП получили травмы 41-летняя пассажирка и 63-летний пассажир Mitsubishi Pajero. Пострадавшим оказана медицинская помощь.