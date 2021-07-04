Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Женщина-водитель устроила аварию на трассе в Питкярантском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 4 июля в 12:30 на региональной автодороге «Леппясюрья-Харлу» в Питкярантском районе 51-летняя водитель автомобиля Skoda при движении на подъем и разъезде со встречным автомобилем резко затормозила, машину занесло. В результате произошло столкновение с Renault Kaptur.

После ДТП медицинская помощь была оказана водителю Skoda и её 49-летнему пассажиру.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяные водители устроили в воскресенье три ДТП с пострадавшими.