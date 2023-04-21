Два человека пострадали в ДТП со столбом в старинном селе Карелии

Водитель отправил отечественную легковушку в столб в Пряжинском районе, сообщили в региональной ГИБДД.

В воскресенье, 2 июля, в 19.20, на 420 километре автомобильной дороги А-121 «Сортавала» произошло ДТП.



На территории села Ведлозеро водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка опрокинулась и врезалась в столб.



В результате травмированы 62-летний водитель и 33-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.