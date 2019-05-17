Два человека пострадали в ДТП в Карелии

В Костомукше 16 мая столкнулись две иномарки.

Местное издание "64 параллель" сообщило, что ДТП произошло вблизи дома № 5 по ул. Строителей. На разворотном кольце водитель автомобиля SsangYong не предоставил преимущество автомобилю Toyota и совершил с ним столкновение.

Женщина, водитель Toyota, направлена для обследование в больницу. Её 25-летнему пассажиру оказана медицинская помощь на месте.