Два человека пострадали в перевернувшейся на севере Карелии иномарке

В Костомукше автомобиль перевернулся в кювет, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в Костомукше на 3 км автодороги Костомукша – ГОК 36-летний водитель KIA Cee’d допустил съезд с дороги. На обочине автомобиль перевернулся.

В ДТП травмы получили водитель и его 41-летняя пассажирка. Обоим оказана медицинская помощь.