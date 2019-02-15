ВИДЕО: Два человека пострадали в столкновении легковых авто в Петрозаводске

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Мелентьевой и Советская.

По данный Единой дежурно-диспетчерской службы города, в 21.00 14 февраля 22-летний водитель на "ВАЗ 21074" при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу Renault Symbol, который ехал по главной дороге.

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ" был госпитализирован в БСМП, а 30-летнему водителю иномарки назначили амбулаторное лечение.