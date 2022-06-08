Два человека пострадали в страшной аварии в центре Петрозаводска, где сбили пешехода

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП на проспект Александра Невского.

Напомним, в минувший четверг, 30 июня, около 23.00 на проспекте Александра Невского, у дома № 52, произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. Машина на скорости сбила пешехода, который сделал сальто в воздухе и упал на проезжую часть.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» совершил наезд на 17-летнего пешехода, который являясь пассажиром троллейбуса, во время его остановки вышел на проезжую часть вне установленного для этого места.

В результате ДТП 17-летний подросток получил травмы. С места аварии его увезли в БСМП.

В ДТП пострадал еще один человек — 20-летняя пассажир «ВАЗа». Девушка с травмами также была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП выясняются.