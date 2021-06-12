Два человека утонули в озере близ деревни Покровское в Карелии

Тела двух человек обнаружили в Кучмозеро близ деревни Покровское Медвежьегорского района Карелии.

Как сообщили в дежурной части МЧС, накануне в 19.26 спасателям позвонил житель деревни Покровское на территории Чебинского поселения Медвежьегорского района Карелии. Мужчина увидел в акватории Кучмозеро перевернувшуюся лодку.

В спасательной операции участвовали представители МВД Карелии и сотрудники ГИМС (14 человек, 5 единиц техники, 1 плавсредство).

Примерно через три часа, в 22.50 на озере были обнаружены тела двух человек.