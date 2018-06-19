Два человека утонули в водоемах Карелии в выходные

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В минувшие выходные в водоемах республики утонули два человека.
ЧП произошли в Суорявском районе. Об этом информирует сообщество "Суоярвский вестник".
"Установлено, что мужчины, несмотря на аншлаги, купались в запрещенных для этого местах. Оба погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение элементарных мер безопасности привело к трагическим последствиям",- сообщает паблик.
В МЧС по Карелии заявляют, что с начала года на воде погибли 10 человек. Мужчина, сорвавшийся в водопад Кивач, на данный момент числится пропавшим без вести.
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