Два человека утонули в водоемах Карелии в выходные

В минувшие выходные в водоемах республики утонули два человека.

ЧП произошли в Суорявском районе. Об этом информирует сообщество "Суоярвский вестник".

"Установлено, что мужчины, несмотря на аншлаги, купались в запрещенных для этого местах. Оба погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение элементарных мер безопасности привело к трагическим последствиям",- сообщает паблик.

В МЧС по Карелии заявляют, что с начала года на воде погибли 10 человек. Мужчина, сорвавшийся в водопад Кивач, на данный момент числится пропавшим без вести.