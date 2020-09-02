Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пенсионерка из Карелии вычислила мошенников по разговору, но деньги спасти не смогла
02.09.2020 18:00
Петрозаводчане на следующей неделе останутся без горячей воды 5
02.09.2020 15:00
Роспотребнадзор обнаружил чистый пляж в Карелии 5
02.09.2020 13:39
"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске 6
02.09.2020 18:40
Россиянин выбросил надоедливую девушку в мусорный бак (ВИДЕО)
02.09.2020 21:30

Два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов

Новости. Происшествия
10:07, 03 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Noah Berger
Загрузка...

Пожары произошли в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 2 августа, в 20.00 пожарно-спасательные подразделения в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Намоево". В 22.20 пожар ликвидирован.

Сгорел дом и хозпостройка.

А спустя пять часов, сегодня ночью,  17 пожарных выезжали в деревню Ужесельга. На Центральной улице горел дом и хозпостройка. Спасти имущество не удалось.

На пожарах никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 22
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 5
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»