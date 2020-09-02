Два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов

Пожары произошли в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 2 августа, в 20.00 пожарно-спасательные подразделения в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Намоево". В 22.20 пожар ликвидирован.

Сгорел дом и хозпостройка.

А спустя пять часов, сегодня ночью, 17 пожарных выезжали в деревню Ужесельга. На Центральной улице горел дом и хозпостройка. Спасти имущество не удалось.

На пожарах никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.