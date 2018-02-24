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Новости. Происшествия
12:33, 24 Февраля 2018

Два дома и баня горели в Карелии

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Спасатели ликвидировали возгорания в двух домах и одной частной бане в районах республики.

 

Днем 23 февраля пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Кемь, ул. Гористая, д. 1.

В тушении пожара принимали участие семь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован.

24 февраля в половину второго ночи пожарно-спасательные подразделения Пудожского района выезжали на тушение пожара в частной бане по адресу: Пудожский район, п. Онежский, ул.Советская.

Пожар был ликвидирован силами четырех человек и двух единиц техники.

Утром 24 февраля пожарно-спасательные подразделения Беломорского района  были заняты ликвидацией пожара в частном доме по адресу: г. Беломорск, остров Сорокский.

Для тушения пожара были привлечены семь человек и две единицы техники. Пожар был также ликвидирован.

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