Два дома и баня горели в Карелии

Спасатели ликвидировали возгорания в двух домах и одной частной бане в районах республики.

Днем 23 февраля пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Кемь, ул. Гористая, д. 1.

В тушении пожара принимали участие семь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован.

24 февраля в половину второго ночи пожарно-спасательные подразделения Пудожского района выезжали на тушение пожара в частной бане по адресу: Пудожский район, п. Онежский, ул.Советская.

Пожар был ликвидирован силами четырех человек и двух единиц техники.

Утром 24 февраля пожарно-спасательные подразделения Беломорского района были заняты ликвидацией пожара в частном доме по адресу: г. Беломорск, остров Сорокский.

Для тушения пожара были привлечены семь человек и две единицы техники. Пожар был также ликвидирован.