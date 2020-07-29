890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Новое
Сегодня 16:38
В поселке Карелии на дороге загорелся автомобиль
29.07.2020 19:49
В Петрозаводске 18-летний юноша разбился, выпав из окна 1
Сегодня 10:31
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
Сегодня 10:25
Жительница Карелии обокрала спящую сестру ради выпивки 1
29.07.2020 18:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении (ФОТО) 7
Сегодня 11:28

Два электронных микроскопа поступило в онокоцентр Карелии

Новости. Общество
18:00, 30 Июля 2020
фото: © паблик Вконтакте правительства Карелии
Загрузка...

Современные микроскопы для патологоанатомического отделения и цитологической лаборатории получил Республиканский онкологический диспансер по нацпроекту "Здравоохранение".

Сейчас ведется их установка и пусконаладка, сообщается в паблике правительства Карелии.

Скоро сюда поступит сканирующий микроскоп для цитологических и гистологических исследований. Новое оборудование позволит повысить качество диагностики онкологических заболеваний.

Также для диспансера приобрели два аппарата УЗИ экспертного класса. Еще три должны поступить в ближайшее время.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»