Два электронных микроскопа поступило в онокоцентр Карелии

Современные микроскопы для патологоанатомического отделения и цитологической лаборатории получил Республиканский онкологический диспансер по нацпроекту "Здравоохранение".

Сейчас ведется их установка и пусконаладка, сообщается в паблике правительства Карелии.

Скоро сюда поступит сканирующий микроскоп для цитологических и гистологических исследований. Новое оборудование позволит повысить качество диагностики онкологических заболеваний.

Также для диспансера приобрели два аппарата УЗИ экспертного класса. Еще три должны поступить в ближайшее время.