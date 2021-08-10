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Два года лишения свободы грозит юному жителю Петрозаводска за кражу шоколадок

Новости. Криминал
09:41, 11 Августа 2021
фото: © freepik

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В Петрозаводске 19-летний юноша совершил серию магазинных краж, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили, что в июле 19-летний петрозаводчанин похитил из нескольких магазинов, расположенных на территории города, сыр и 12 плиток шоколада. Причинённый организациям материальный ущерб составил не менее 6,5 тыс. рублей.

Молодой человек дал признательные показания. Он рассказал, что украл продукты, чтобы продать. Задуманное ему удалось осуществить. Вырученные деньги юноша потратил на личные нужды.

Возбуждено 3 уголовных дела по статье "кража". Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-08-11 10:11:08
Всегда такими были.
Успешный
2021-08-11 09:37:27
За мешок картошки :)
Гость
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