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Два года лишения свободы грозит водителю, устроившему ДТП с пострадавшими в центре Петрозаводска

Новости. Общество
13:11, 12 Марта 2020
фото: коллаж © кадр из видео/ © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя потерпевшими, сообщил Следком Карелии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, вечером 10 марта водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Ленина в городе Петрозаводске, грубо нарушил Правила дорожного движения и, не справившись с управлением транспортным средством, допустил столкновение с другой машиной, после чего выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину и 16-летнюю девушку. С телесными повреждениями различной тяжести потерпевшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь.

Учитывая общественный резонанс и факт причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, по инициативе следственного управления надзорным ведомством материалы проверки по факту ДТП переданы следователям следственного отдела по Петрозаводску.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, 10 марта в 21.55 31-летний водитель Kia и 24-летний водитель Mercedes устроили гонки по проспекту Ленина. В результате два гонщика столкнулись в районе остановки около ПетрГУ. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где стояли в ожидании транспорта 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина.

На ошеломительной скорости иномарка снесла девочку, отбросив ее на несколько метров на газон, и попутно зацепив убегавшую женщину.

Обе пострадавшие получили травмы. По информации ГИБДД Петрозаводска, женщина определена на амбулаторное лечение.
А девочка получила множественные серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-12 13:25:40
Показательная порка таким кретинам была бы кстати. Но он же не пост лайкнул, не с плакатом против курса партии стоял, не попов упрекнул... Обойдутся условным на несколько месяцев и штрафом.
Гость
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