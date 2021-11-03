Два года тюрьмы грозит жителю Карелии, решившему покататься по реке

Ранее судимый житель Питкяранты взял для этого чужую лодку, которую затем бросил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 34-летний местный житель с заявлением о краже лодки. После рыбалки он оставил свою лодку на берегу реки, отправившись с уловом домой, а на следующий день решил вновь выйти на водоем, но судно не обнаружил. Спустя сутки мужчина все-таки обнаружил свою лодку на другом берегу реки, но заявление забирать не стал.

Полицейские установили личность подозреваемого — 36-летнего ранее судимого жителя Питкяранты. Горожанин рассказал, что заметил лодку и решил просто покататься по реке, а затем бросил ее.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.