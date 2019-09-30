Два города Карелии вошли в топ-10 по популярности среди туристов

Петрозаводск и Кондопога оказались в десятке самых популярных городов России для туристических поездок в октябре.

Это следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.

Расчеты были сделаны по статистике бронирований.



Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".