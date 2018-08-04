Два грузовика столкнулись на трассе в Карелии, есть пострадавшие

В Пряжинком районе один грузовик догнал второй, пострадали оба водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 3 августа в Пряжинском районе на 421 км автодороги Санкт-Петербург - Сортавала столкнулись два грузовика.

Водитель автомобиля Yuejin отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, двигающимся впереди в попутном направлении.

В результате происшествия 23-летний водитель Yuejin получил ушибы, 57-летний водитель автомобиля ГАЗ с полученными травмами госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.