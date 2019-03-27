"Два "японца" не поделили дорогу в Петрозаводске

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Авария с пострадавшими произошла на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник 25 марта в 13.50 в Петрозаводске на нерегулируемом перекрёстке улиц Лососинское шоссе – проспект Лесной 38-летний водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lexus.
В результате ДТП травмы получила 41-летняя пассажирка Lexus, ей была оказана медицинская помощь.
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