"Два "японца" не поделили дорогу в Петрозаводске

Авария с пострадавшими произошла на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник 25 марта в 13.50 в Петрозаводске на нерегулируемом перекрёстке улиц Лососинское шоссе – проспект Лесной 38-летний водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lexus.

В результате ДТП травмы получила 41-летняя пассажирка Lexus, ей была оказана медицинская помощь.