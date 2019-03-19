Два кроссовера столкнулись около границы Карелии и Финляндии

В Сортавальском районе водитель получил травмы при столкновении двух кроссоверов, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник на 48 км дороги к поселку Вяртсиля водитель Ford Kuga выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi Outlander.

В ДТП 33-летний водитель автомобиля Ford получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.