Два малыша выпали из окон квартиры в Карелии

Два несчастных случая с маленькими детьми произошли в Беломорске и Кондопоге в праздничные дни.

Как сообщили в Следкоме Карелии, за прошедшие три дня в республике произошло два случая падения малолетних детей из окон квартиры. В Беломорске из окна третьего этажа выпал четырехлетний ребенок, в Кондопога из окна первого этажа — двухлетний малыш. По счастливой случайности дети не получили серьезные травмы.

«Следственное управление обеспокоено ситуацией и напоминает родителям и всем, кто присматривает за маленькими детьми, быть бдительными и предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра», — говорится в сообщении ведомства.

В Следкоме Карелии напомнили родителям, что москитная сетка создает лишь видимую преграду, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее как на стекло.

«Оборудуйте окна специальными устройствами, позволяющими предотвратить выпадение детей. Обращаем ваше внимание, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей!» — отметили в Следкоме.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске маленький ребенок получил тяжелую травму после падения из окна.