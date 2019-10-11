Новости
Сегодня, 11 Октября 2019
Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.
11.10.2019, 08:40
Специалисты Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили гранаты, бомбы, мины и снаряды в Прионежском и Питкярантском районах.
11.10.2019, 08:30
Депутаты карельского парламента направили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга Питкярантского района.
11.10.2019, 08:20
Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
11.10.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября.
11.10.2019, 07:55
ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
11.10.2019, 07:25
При выборе варианта отдыха в зимнее время непременно стоит обратить внимание на предложения французского оператора Club Med, присутствующего на туристическом рынке уже почти семь десятков лет.
11.10.2019, 07:17
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
11.10.2019, 07:15
В Беломорском районе конфликт, произошедший между собутыльниками, закончился жестоким убийством.
11.10.2019, 06:40
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