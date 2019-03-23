Два подержанных японских внедорожника устроили заезд до Карелии

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"Марш-бросок" на 3 тысячи километров устроили для Mitsubishi Pajero и Toyota Prado эксперты.
Заезд на 3 тысячи километров решили организовать блогеры с канала Autoreview, "пригласив" для участия 12-летнюю Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска.
Mitsubishi являлся основной целью обзорщиков, они хотели посмотреть, как прославленный кроссовер осилит достаточно амбициозный "марш-бросок", в ходе которого ему придется проехать как по асфальту, так и по заснеженным лесам.
И к разочарованию экспертов, Mitsubishi Pajero с 3-литровым "атмосферником" и автоматической коробкой передач их подвел, пишет "Версия".
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