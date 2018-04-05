Два подозрительных предмета нашли в жилых домах Петрозаводска

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Правоохранители два раза за 4 апреля выезжали в жилые дома столицы Карелии для проверки подозрительных предметов.
По данным ЕДДС, 4 апреля в 13.55 на Лососинском шоссе в доме №31 корпус 1 на лестничной площадке первого этажа был обнаружен подозрительный черный мешок. После проверки оперативных служб выяснило, что опасности нет.
В 23.18 в третьем подъезде дома №20 по ул. Мелентьевой за мусорной урной обнаружили черный подозрительный рюкзак.
"Работали оперативные службы. Проверено: в рюкзаке мусор. Опасности нет", - отметили в ЕДДС.
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