Два пожара произошли в Надвоицах в жилых домах

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В Надвоицах Сегежского района Карелии за прошедшие сутки произошло два пожара в жилых домах.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 8 декабря в 06:32 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (11 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Надвоицы, ул. Сегежская, д. 8. В 06:45 пожар ликвидирован.
В ночь на воскресенье, в 03:24 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 23/12. В 03:40 пожар ликвидирован.
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