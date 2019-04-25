Два предприятия в Петрозаводске были оштрафованы за нарушение СанПиНа

На территории одного из предприятий бегали грызуны, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В помещениях ДК "Машиностроитель", принадлежащих ООО "Релакс-Центр", была проведена проверка: на 1 этаже – нижняя часть входных дверей запасного выхода у гримерной не устойчива к повреждению грызунами (двери деревянные), двери не оборудованы доводчиком; в кабинете не герметизировано место прохода труб в потолке; в женском санузле не герметизировано место прохода труб в стене, в помещении управления пожарным занавесом имеется отверстие на стыке потолка и стены.

На территории, прилегающей к контейнерной площадке, бегали грызуны.

ООО "РИО" разместило промышленное производство по переработке мяса и мясной продукции на цокольном этаже жилого дома на пр. А. Невского, 29.

Предприятия нарушили СанПиН и были оштрафованы судом на 10 тысяч каждая.