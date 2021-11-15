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Жители поселков Карелии остались без электричества после снегопада

Новости. Общество
10:08, 20 Декабря 2021
фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

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На территории Олонецкого и Пряжинского районов произошли аварии на сетях.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на диспетчера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», в понедельник, 20 декабря, произошло нарушение в работе электрических сетей на территории Олонецкого района.

Как рассказали в карельском филиале «Россети Северо-Запад», энергетики ликвидируют последствия ночного снегопада.

"Сетевая компания не допустила масштабных технологических нарушений. Локальные отключения затронули несколько небольших посёлков и деревень. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. В Карельском филиале «Россети Северо-Запад» действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.

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