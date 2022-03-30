Два ребенка оказались под колесами автомобилей во дворах Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Дети на велосипеде и самокате стали участниками ДТП в столице Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, накануне вечером, 20 апреля, два ребенка стали участниками ДТП во дворах города.

Так, в 19.24 во дворе дома № 6 по бульвару Интерненационалистов 9-летний велосипедист въехал в автомобиль Mazda. Ребенок в результате аварии не пострадал.

В 20.10 авария произошла уже на улице Лизы Чайкиной. Во дворе дома № 14/3 автомобиль BMW сбил 8-летнего ребенка на самокате. Судя по всему, 30-летний водитель иномарки не успел среагировать на выехавшего из-за припаркованных автомобилей ребенка. Мальчику оказали разовую медицинскую помощь, лечение назначено не было.