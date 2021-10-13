Два рыбака утонули в Суоярвском районе Карелии

На озере Пастаярви в Суоярвском районе была обнаружена лодка и тела двух погибших рыбаков, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В Суоярвском районе на озере Пастаярви 7 октября пропали два рыбака.

Спасатели вышли на их поиски и обследовали все острова на озере. Провели полный обход береговой линии и прилегающего леса. Водолазные спуски не проводились из-за погодных условий.

На следующий день, 8 октября, поиски продолжились, в результате была найдена лодка и тело утонувшего рыбака.

Второй погибший любитель тихой охоты был обнаружен 9 октября.

Ранее сообщалось, что на рыбалке в Калевальском районе Карелии утонул судья.