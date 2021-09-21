Пожарные два с половиной часа боролись с огнем в промзоне Петрозаводска

На улице Заводская в Петрозаводске 30 сентября загорелась кровля производственного здания, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска вчера, 30 сентября, в 17.47 ликвидировали пожар на кровле производственного здания по адресу: Петрозаводск, улица Заводская, 4, строение 39. Всего в борьбе с огнем приняли участие 11 человек и 4 единицы техники.

В 20.16 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Как нам уточнили в МЧС, на крыше здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.