Два скрипача из Карелии вошли в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра

Юные музыканты из Петрозаводска смогли пройти национальный отбор в симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Скрипачи Виктор Игнатьев и Савелий Дикоев из Петрозаводска вошли в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра сезонов 2022–2024. Оба музыканта успешно прошли Всероссийский конкурс молодых исполнителей, который проходит раз в два года при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации. Участниками финального тура национального отбора, помимо петрозаводчан, стали юные музыканты из 24 городов различных регионов страны.

Виктор Игнатьев, выпускник Петрозаводской детской школы искусств имени М. А. Балакирева, а ныне студент консерватории, попал в основной состав оркестра. Его преподаватель — Екатерина Исаева, концертмейстер — Наталья Терехова.

Ученик Детской музыкальной школы № 1 Савелий Дикоев, уже второй раз попавший в состав оркестра, принят в качестве стажера. Его преподавателем по классу скрипки является Светлана Воробьева, концертмейстером — Александра Коршунова.

Основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра — народный артист СССР Юрий Башмет.