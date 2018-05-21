Два сотрудника МВД Карелии стали заслуженными

Глава республики Артур Парфенчиков присвоил двум сотрудникам МВД почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов республики".

Это следует из текста указа, который опубликован на сайте карельского правительства.

За высокий профессионализм и заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан звание присвоено начальнику отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом МВД по Карелии Назару Дворецкому.

Кроме этого, заслуженным работником правоохранительных органов стал начальник отдела №1 управления уголовного розыска МВД по республике Михаил Романченко.