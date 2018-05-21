Два сотрудника МВД Карелии стали заслуженными

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Глава республики Артур Парфенчиков присвоил двум сотрудникам МВД почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов республики".
Это следует из текста указа, который опубликован на сайте карельского правительства.
За высокий профессионализм и заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан звание присвоено начальнику отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом МВД по Карелии Назару Дворецкому.
Кроме этого, заслуженным работником правоохранительных органов стал начальник отдела №1 управления уголовного розыска МВД по республике Михаил Романченко.
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