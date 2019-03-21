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Новости. Общество
15:06, 21 Марта 2019

Два совхоза Карелии ждет модернизация вместо приватизации

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Власти Карелии не смогли приватизировать два крупнейших совхоза Карелии – "Толвуйский" и "Ведозерский", и готовы оставить их в государственной собственности с условием полной модернизации.

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства республики.

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов пояснил, что оба совхоза дважды выставлялись на аукционы, но они не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести эти предприятия. Поэтому министерство подготовило предложения по сохранению совхозов как государственных предприятий и их модернизации.

Что сказал Артур Парфенчиков по данному вопросу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Зиновий
2019-03-21 16:41:20
Давно пора! Пригласили бы Грудинина,опытного хозяйственника,всё одно его в ГД не пропустят,побоятся,а тут бы такой человек, со знаниями, ой как пригодился бы....
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2019-03-21 16:18:50
назначьте господина Л. директором этих совхозов
zanoza
2019-03-21 15:17:53
Да неужели? Что подвигло власти Карелии вложится в модернизацию совхозов? Может наконец-то здравый смысл возобладает и начнут поднимать экономику региона?
Изя
2019-03-21 15:33:11
zanoza, А там есть кому поднимать ? :) Сумневаюсь чо то . без нас тобой это не сделать :)
Изя
2019-03-21 15:14:29
Не загубили бы , в результате . :)
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