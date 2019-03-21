Два совхоза Карелии ждет модернизация вместо приватизации

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Власти Карелии не смогли приватизировать два крупнейших совхоза Карелии – "Толвуйский" и "Ведозерский", и готовы оставить их в государственной собственности с условием полной модернизации.
Такое решение было принято сегодня на заседании правительства республики.
Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов пояснил, что оба совхоза дважды выставлялись на аукционы, но они не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести эти предприятия. Поэтому министерство подготовило предложения по сохранению совхозов как государственных предприятий и их модернизации.
Что сказал Артур Парфенчиков по данному вопросу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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