Два спецназовца из Карелии получили краповые береты

В Мордовию съехались бойцы спецназа ФСИН, чтобы добиться права ношения крапового берета.

Входной контроль из 85 претендентов смогли пройти 54 человека. Для них утром 27 сентября и началась битва за краповый берет, пишет Info RM.

В сопровождении инструкторов-"краповиков" спецназовцы отправились на марш-бросок. При этом во время изнурительного забега претендентов подвергали внезапным "обстрелам", отправляли форсировать водные преграды, требовали эвакуировать условно раненого товарища и проходить "зараженную" местность.

Также участников ожидала спецполоса препятствий, штурм высотного здания, боевые стрельбы, акробатика и комплекс спецупражнений.

В финале – 12-минутный спарринг. Выстоять смогли только 7 бойцов, и среди них капитан Евгений Давидчик и старший лейтенант Виталий Зенков из Карелии.