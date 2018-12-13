Два трупа нашли на пожаре в Карелии

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В Медвежьегорском районе следователями проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины пенсионного возраста при пожаре.
По версии следствия, в ночь на 12 декабря в деревянном многоквартирном жилом доме в поселке Шалговаара Медвежьегорского района произошел пожар.
"При тушении в одной из квартир обнаружено тело 81-летней женщины, во второй квартире погиб 64-летний мужчина, которые в нем проживали. Дом сгорел полностью", - отмечается в сообщении Следкома Карелии.
Причинами пожара рассматриваются нарушения техники безопасности при использовании печного отопления, неосторожное обращение с огнем и неисправная электропроводка. Причины смерти потерпевших устанавливаются.
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