Два трупа нашли на пожаре в Карелии

В Медвежьегорском районе следователями проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины пенсионного возраста при пожаре.

По версии следствия, в ночь на 12 декабря в деревянном многоквартирном жилом доме в поселке Шалговаара Медвежьегорского района произошел пожар.

"При тушении в одной из квартир обнаружено тело 81-летней женщины, во второй квартире погиб 64-летний мужчина, которые в нем проживали. Дом сгорел полностью", - отмечается в сообщении Следкома Карелии.

Причинами пожара рассматриваются нарушения техники безопасности при использовании печного отопления, неосторожное обращение с огнем и неисправная электропроводка. Причины смерти потерпевших устанавливаются.