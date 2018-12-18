Два водителя пострадали в лобовом столкновении на трассе в Карелии

В Пряжинском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 17 декабря в 12.15 в Пряжинском районе на 83 км автодороги Петрозаводск-Суоярви 31-летний водитель автомобиля Renault SR не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Kia Rio.

В результате происшествия травмированы 34-летняя водитель автомобиля Kia и 31-летний водитель автомобиля Renault.