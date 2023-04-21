Два жителя Карелии пострадали в жестком столкновении иномарок на юге Карелии (ВИДЕО)

Днем 9 июня в Сортавальском районе Карелии не поделили дорогу две легковушки, водители в больнице.
В пятницу, 9 июня, примерно в 14.05, на 278 километре федеральной трассы А-121 в Сортавальском районе столкнулись Toyota и Mazda.
Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. Их госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.
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