Два жителя Карелии пострадали в жестком столкновении иномарок на юге Карелии (ВИДЕО)

Днем 9 июня в Сортавальском районе Карелии не поделили дорогу две легковушки, водители в больнице.

В пятницу, 9 июня, примерно в 14.05, на 278 километре федеральной трассы А-121 в Сортавальском районе столкнулись Toyota и Mazda.



Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.



В результате ДТП травмы получили оба водителя. Их госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.



На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.