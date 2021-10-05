Два жителя Москвы с собакой пропали в Карелии на Сегозере

Полиция разыскивает двух жителей Москвы, пропавших в начале сентября в Медвежьегорском районе.

Полиция Медвежьегорского района разыскивает пропавших без вести Александра Викторовича С., 1981 года рождения, и Александра Юрьевича Я, 1986 года рождения. Жители Москвы приехали в село Паданы, Медвежьегорского района, 1 сентября 2021 года. Эта информация появилась на паблике «Доброспас».

Где-то в окрестностях села мужчины разбили белую с зеленым низом палатку. Приехали они на автомобиле HOVER черного цвета с номером м955ах777. С собой также была синяя надувная лодка с мотором.

С пропавшими была рыжая собака, дворняга.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, знающих маршрут их передвижения, обычные места рыбалки полиция просит сообщать по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного — 102).