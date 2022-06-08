Два жителя Петрозаводска в День города перебрали спиртного и сели за руль

Автоинспекторы 25 июня отстранили от управления автомобилем двух петрозаводчан.
В минувшую субботу инспекторы ДПС в Петрозаводске отстранили от управления двух водителей. Их действия за рулем вызвали подозрение у стражей порядка, и в ходе освидетельствования алкотестер показал наличие алкоголя.
В результате 60-летний водитель автомобиля Chevrolet и 50-летний водитель Toyota будут ждать решения суда. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.
Ранее в Медвежьегорске пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка.
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