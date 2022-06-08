Два жителя Петрозаводска в День города перебрали спиртного и сели за руль

Автоинспекторы 25 июня отстранили от управления автомобилем двух петрозаводчан.

В минувшую субботу инспекторы ДПС в Петрозаводске отстранили от управления двух водителей. Их действия за рулем вызвали подозрение у стражей порядка, и в ходе освидетельствования алкотестер показал наличие алкоголя.

В результате 60-летний водитель автомобиля Chevrolet и 50-летний водитель Toyota будут ждать решения суда. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.

Ранее в Медвежьегорске пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка.