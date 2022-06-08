В Карелии пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка

Маленький ребенок стал одним из четырех пострадавших в аварии в Медвежьегорске.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, аварие с несколькими пострадавшими произошла 25 июня около 19 часов вечера. В Медвежьегорске в районе дома по адресу: улица Первомайская, 17 автомобиль Renault Logan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sorento. По предварительным данным, 53-летний водитель Renault был пьян.

В ДТП пострадала девочка 2019 года рождения, находившаяся в Kia Sorento. Ребенок находился на заднем сиденье и был пристегнут по всем правилам. Кроме того, среди пострадавших — 32-летняя пассажирка Kia, а также водитель Renault и его 33-летний пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.