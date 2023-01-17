Два звена газодымозащитной службы тушили пожар под Петрозаводском

В гарнизоне Бесовец огнеборцам пришлось вскрывать двери в квартире.

Как стало известно «Столице на Онего» от источника, пожар произошел недалеко от Петрозаводска, в Прионежском районе, в гарнизоне Бесовец.

Возгорание случилось сегодня, 27 февраля, примерно в 11.20 утра, в доме № 50 по улице Весельницкого. На вызов прибыли два звена газодымозащитной службы.

Как «Столице на Онего» подтвердили в МЧС Карелии, в квартире пожарные побороли стихию на площади 10 м. кв. На пожаре никто не пострадал.