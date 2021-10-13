Две аварии произошли на железнодорожных переездах в Карелии с начала года

На железнодорожных переездах рядом с Петрозаводском произошло 2 ДТП, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Если в прошлом году происшествий на переездах в Карелии зафиксировано не было, то с января по сентябрь 2021 года зарегистрировано в границах Петрозаводского региона ОЖД сразу две аварии. Главной причиной ДТП на железнодорожных переездах остается «человеческий фактор» — невнимательность водителей, нарушение ими правил дорожного движения.

Помимо ДТП на железнодорожных переездах Карелии были зафиксированы и переданы в ГИБДД 4 замечания к водителям, нарушившим правила при пересечении железнодорожных путей в границах переездов с дежурными работниками. В прошлом году таких замечаний было восемь.

В РЖД напомнили, железнодорожный переезд — один из самых сложных и опасных участков дороги, который требует от водителей соблюдения требований дорожных знаков и разметки, внимания к показаниям светофоров, положению шлагбаума. Кроме того, прежде чем выехать на переезд, не оборудованный заградительными и предупредительными устройствами, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава.

На территории Карелии расположено 183 железнодорожных переезда, из них 20 переездов с дежурными работниками.

Ранее сообщалось, поезд зацепил микроавтобус на переезде под Петрозаводском.