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Две аварии произошли на железнодорожных переездах в Карелии с начала года

Новости. Происшествия
13:01, 13 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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На железнодорожных переездах рядом с Петрозаводском произошло 2 ДТП, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Если в прошлом году происшествий на переездах в Карелии зафиксировано не было, то с января по сентябрь 2021 года зарегистрировано в границах Петрозаводского региона ОЖД сразу две аварии. Главной причиной ДТП на железнодорожных переездах остается «человеческий фактор» — невнимательность водителей, нарушение ими правил дорожного движения.

Помимо ДТП на железнодорожных переездах Карелии были зафиксированы и переданы в ГИБДД 4 замечания к водителям, нарушившим правила при пересечении железнодорожных путей в границах переездов с дежурными работниками. В прошлом году таких замечаний было восемь.

В РЖД напомнили, железнодорожный переезд — один из самых сложных и опасных участков дороги, который требует от водителей соблюдения требований дорожных знаков и разметки, внимания к показаниям светофоров, положению шлагбаума. Кроме того, прежде чем выехать на переезд, не оборудованный заградительными и предупредительными устройствами, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава.

На территории Карелии расположено 183 железнодорожных переезда, из них 20 переездов с дежурными работниками.

Ранее сообщалось, поезд зацепил микроавтобус на переезде под Петрозаводском.

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